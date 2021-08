Grecia: ancora emergenza incendi in Attica, ad Acarne danni "incalcolabili" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dai media greci, ieri ci sono state diverse interruzioni all'elargizione della corrente elettrica. Le fiamme hanno infatti danneggiato un trasmettitore di elettricità da 400 kilowatt, causando problemi di tensione in tutta Atene e interruzioni di corrente in alcune parti della capitale. E' stata inoltre chiusa per motivi di sicurezza anche un tratto dell'autostrada Atene-Lamia. Il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chryssochoidis e il viceministro della Protezione civile per la gestione delle crisi Nikos Hardalias hanno coordinato le operazioni. Una forza di 350 vigili del fuoco, 10 squadre di alpinisti, 70 camion dei pompieri, una centrale operativa mobile, 5 elicotteri e 5 aeroplani sono state inviate ieri sul posto nel tentativo di spegnere gli incendi. (Gra)