Energia: pessimo rendimento di Siemens Gamesa si riflette anche sulla capogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I problemi alla filiale per l'energia eolica Siemens Gamesa spingono la capogruppo Siemens Energy di nuovo in rosso. Nel secondo trimestre del 2021 da aprile a giugno, il gruppo ha registrato una perdita di 307 milioni di euro, un dato che indica come la società sia ora in rosso anche per i primi nove mesi dell'esercizio fiscale in corso da ottobre del 2020. Siemens Energy è riuscita comunque a registrare utili nei primi due trimestri. La performance di Siemens Gamesa non poteva essere soddisfacente, ha affermato l’amministratore delegato di Siemens, Christian Bruch, secondo cui la controllata per l’energia eolica ha dovuto subire "una grave battuta d'arresto per quanto riguarda il turnaround del business onshore". Al contrario, il business del comparto di produzione da energia fossile "Gas and Power" è "a buon punto", ha sottolineato Bruch. (Geb)