Siria: esplode autobus con a bordo militari a Mashru’a Dummar a nordovest di Damasco

- Un autobus con a bordo personale militare è esploso questa mattina nel quartiere di Mashrou Dammar nella parte nordoccidentale di Damasco. Lo riporta l’agenzia di stampa siriana “Sana”. L’esplosione è avvenuta all’ingresso della zona nota come Masaken al Haras, un isolato che ospita il personale delle Forze armate siriane. Al momento risulta deceduto l’autista dell’autobus, mentre tre militari sono rimasti feriti e si trovano in ospedale, ma il bilancio potrebbe aumentare. Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare, ma secondo alcune fonti sarebbe stata provocata da un ordigno piazzato sul fondo dell’autobus.(Res)