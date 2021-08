Roma: Raggi, stiamo sostituendo le caldaie nelle case popolari delle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle periferie di Roma è in corso la sostituzione delle caldaie delle case popolari. "Da anni stiamo dando molta più attenzione alle nostre periferie. Io abito ad esempio nella borgata Ottavia e so quanto ci tengano i cittadini ai loro quartieri. Adesso non si lavora più in emergenza ma si programma. Per questo in questi giorni, in piena estate, stiamo sostituendo le caldaie nelle case popolari". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "I primi interventi sono iniziati nei giorni scorsi in via Diego Angeli e Satta-Smith, nella periferia est di Roma. In totale sono 23 gli impianti su cui lavoreremo prima dell’arrivo dell’inverno - spiega Raggi -. Stiamo parlando di tantissime famiglie che non avranno più problemi con il riscaldamento nelle loro case. Pensate che ogni impianto serve solitamente due o tre palazzine. È un grande risultato che abbiamo ottenuto frutto di nuovi investimenti: ben 17 milioni di euro che per i prossimi 5 anni garantiranno manutenzione continua e minore impatto sull’ambiente con l’installazione anche dei pannelli solari in alcuni impianti", conclude la sindaca. (Rer)