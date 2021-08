Regno Unito: governo, "imminente" la decisione vaccinazione anti Covid a tutti gli over 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria per l’Università del Regno Unito, Michelle Donelan, ha annunciato la possibilità di somministrare la vaccinazione anti Covid-19 per tutti i ragazzi maggiori di 16 anni. Secondo quanto affermato da Donelan all'emittente televisiva “Sky News”, se la proposta verrà approvata dal Comitato congiunto sulla vaccinazione e immunizzazione britannico, 1,4 milioni di adolescenti potranno ricevere le inoculazioni contro il coronavirus. Per accelerare il raggiungimento dell’obiettivo dell'immunità di gregge, l'amministrazione presidenziale statunitense nei giorni scorsi ha offerto degli incentivi ai dipendenti pubblici che si sono sottoposti alla vaccinazione. Su tale iniziativa, Donelan ha commentato: "Nonostante si tratti di una buona idea per far vaccinare tutti, sono le singole imprese a dover decidere per i propri lavoratori".(Rel)