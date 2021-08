Ue: indice Eurocoin in lieve calo a luglio, continua fase espansiva economia eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seppur in lieve calo in luglio (a 0,88 da 0,96 in giugno), l’indice Eurocoin sviluppato dalla Banca d’Italia – che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro - continua a segnalare una fase espansiva dell’economia dell’eurozona. Lo rende noto la Banca d’Italia. Il rallentamento dell’attività manifatturiera, che si è riflessa nell’attenuazione della fiducia delle imprese del settore, ha prevalso sulla graduale ripresa nei servizi, connessa con l’allentamento delle misure restrittive per il contenimento del contagio.(Rin)