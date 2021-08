Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al mattino nubi compatte sui settori alpini e prealpini, irregolarmente nuvoloso in pianura; dal primo pomeriggio schiarite fino a poco nuvoloso ovunque con passaggi di velature. Nella notte e fino al primo mattino precipitazioni moderate sui settori alpini e prealpini, deboli in pianura; dalla tarda mattinata in generale esaurimento a partire da Ovest, fenomeni un po' più persistenti sui rilievi orientali.Temperature minime intorno a 18 °C, massime intorno a 28 °C. (Rem)