Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi presenta: "Settore Prossimità della Polizia Locale di Roma Capitale. Unità di ascolto sul territorio". Interviene il Comandante del Corpo Polizia Locale Roma Capitale Ugo Angeloni. L'evento si svolge nella Sala Protomoteca del Campidoglio (ore 10:00)- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla consegna del premio Internazionale "Golden Leaf-Italia Green Film Festival". Chiostro del Comando del corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, via della Consolazione, 4 (ore 16:30)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori l'assestamento di bilancio. La seduta è trasmessa sul sito di Roma Capitale (ore 10:00-20:00)REGIONE LAZIO- Seduta del consiglio regionale del Lazio: all'ordine dei lavori il collegato di bilancio. L'Aula si riunisce in via della Pisana 1301 (ore 11:00)(Rer)