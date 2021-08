© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è tornato tra i fedeli, per l'Udienza Generale del mercoledì, ad un mese esatto dall'intervento subito al Policlinico Gemelli per stenosi diverticolare del colon. In questa occasione, contrariamente al solito, non si è avvicinato ai presenti, ma ha raggiunto direttamente il palco dell'Aula Paolo VI. Il Santo Padre è apparso in discreta forma e di ottimo spirito. (Civ)