Migranti: fermati 284 tentativi di attraversamento illegale nella Manica

- Ieri nel Canale della Manica sono state intercettate otto piccole imbarcazioni che trasportavano 284 persone. È quanto riferito oggi dagli agenti della frontiera britannica, mentre le autorità francesi hanno intercettato un’altra imbarcazione che trasportava altri 20 migranti. Sinora nel 2021 più di 9.700 persone hanno raggiunto il Regno Unito usando perlopiù dei gommoni. Il ministero dell’Interno ha definito gli attraversamenti "pericolosi" e ha affermato che coloro che non hanno il diritto legale di rimanere nel Regno Unito verranno rimpatriati. Snetito dall’emittente televisiva “Bbc”, Dan O'Mahoney, ufficiale che monitora gli attraversi illegali nella Manica, ha affermato che c'è stato un aumento delle traversate in barca a causa di "un aumento della migrazione illegale in tutta Europa". "Abbiamo firmato un accordo rafforzato con le nostre controparti francesi per aumentare i pattugliamenti della polizia sulle spiagge francesi e migliorare la condivisione delle informazioni. Il governo continua a prendere provvedimenti per affrontare l'inaccettabile problema della migrazione illegale attraverso il Nationality & Borders Bill che proteggerà vite umane e interromperà questo ciclo di attraversamenti illegali", ha spiegato O'Mahoney. (Rel)