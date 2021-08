Roma 2021: Michetti, prima giunta Rutelli ha fatto bene, Alemanno cose buone e altre no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima giunta Rutelli, centrosinistra, ha fatto molto bene" e la giunta Alemanno "ha fatto cose buone e meno buone". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti in una intervista a Il Corriere della sera. Rispetto a malumori nella coalizione Michetti ha chiarito: "Siamo in un'armonia totale" e i mugugni "se ci sono, e sottolineo se, riguardano forse dinamiche nazionali, non certo le elezioni amministrative dove siamo uniti e compatti".(Rer)