Roma 2021: Casu (Pd), Meloni e Salvini dicano se d'accordo con Michetti su Rutelli

- "Apprendiamo oggi che anche per Michetti Rutelli sindaco è stato meglio di Alemanno. Noi (e tutti i romani) lo sapevano da tempo". Lo dichiara in una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma. "E noi siamo felici e orgogliosi di essere sempre stati, anche in quegli anni, dalla parte giusta. Ci chiediamo peró cosa ne pensano Salvini e Meloni - aggiunge Casu -. Anche per loro la sindacatura di Rutelli è stata migliore di quella di Alemanno, come dice Michetti?" (Rer)