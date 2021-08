Corea del Sud-Asean: ministro Esteri Chung chiede sostegno per la pace inter-Coreana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Chung Eui-yong, ha chiesto il sostegno dei Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) agli sforzi diplomatici tesi a conseguire una pace durevole tra le due Coree. Lo riferisce il ministero degli Esteri sudcoreano, a margine dell'incontro in videoconferenza nel formato Asean+3 organizzato dal sultanato di Brunei, che regge la presidenza di turno dell'Associazione. "Il ministro Chung ha evidenziato che per conseguire progressi sostanziali negli sforzi per il completamento della denuclearizzazione nella Penisola coreana, e per conseguire una pace permanente, è essenziale affidarsi alla diplomazia e al dialogo sulla base degli accordi esistenti tra le due Coree, e tra Corea del Nord e Stati Uniti", recita la nota diffusa dal ministero. (segue) (Git)