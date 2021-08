Corea del Sud-Asean: ministro Esteri Chung chiede sostegno per la pace inter-Coreana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, dopo la 54ma riunione dei ministri degli Esteri, svoltasi il 2 agosto in videoconferenza sotto la presidenza del Brunei. Il programma di ieri, sempre in videoconferenza, prevedeva, tra l’altro, tre riunioni fra i rappresentanti dell’Associazione e quelli di altrettanti Paesi partner: Asean-Corea del Sud, Asean-Cina e Asean-Giappone. Gli stessi si riuniranno poi nel formato Asean+3. Oggi, 4 agosto, l’Asean si confronterà (separatamente) con Stati Uniti, Australia, Russia e India. Seguirà la ministeriale del Vertice dell'Asia orientale (Eas). Domani, 5 agosto, sono in calendario le due riunioni con il Canada e con la Nuova Zelanda. Il 6 agosto sarà la volta di quella con l’Unione europea. Sono previsti anche incontri della Partnership Mekong-Usa (oggi) e della Cooperazione Giappone-Mekong (il 6 agosto), oltre a incontri di gruppi di lavoro tematici. Gli Stati membri dell’Asean sono Brunei, Cambogia, Filippine, Laos, Indonesia, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (Git)