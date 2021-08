Imprese: smartphone, Samsung scivola al secondo posto nel mercato europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics Co ha perso il primato della vendita di smartphone in Europa, scivolando alle spalle dell'azienda cinese Xiaomi Corp per numero di apparecchi venduti. E' quanto emerge dal rapporto relativo al secondo trimestre 2021 pubblicato ieri dalla società di analisi del mercato Strategy Analytics. Tra aprile e giugno Samsung ha venduto 12 milioni di smartphone in Europa, pari ad una quota del 24 per cento di quel mercato: un calo del 7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il colosso dell'elettronica sudcoreano è l'unico tra i cinque maggiori produttori di smartphone globali ad aver assistito a un calo delle vendite in Europa. Xiaomi, di contro, ha venduto in Europa 12,7 milioni di smartphone nel secondo trimestre, accaparrandosi una quota del mercato del 25,3 per cento. (Git)