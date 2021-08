Asia-Pacifico: Harris prenderà posizione contro le rivendicazioni territoriali della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, prenderà pubblicamente posizione a difesa del diritto internazionale e della sua applicazione nel Mar Cinese Meridionale, del rafforzamento della leadership statunitense nell'Asia-Pacifico e dell'espansione della cooperazione in materia di sicurezza, durante il suo viaggio ufficiale a Singapore e nel Vietnam in programma questo mese. Lo ha riferito alla stampa Usa un funzionario della Casa Bianca. "Non vogliamo che alcun Paese domini la regione o tragga vantaggio nell'equilibrio dei poteri a scapito della sovranità dei vicini", ha dichiarato il funzionario. "La vicepresidente evidenzierà la necessità di tutelare la libertà di navigazione commerciale attraverso il Mar Cinese Meridionale, e che nessun Paese dovrebbe violare i diritti altrui", ha aggiunto il funzionario. Il primo viaggio ufficiale di Harris nel Sud-est asiatico punta a consolidare ulteriormente il sostegno internazionale agli Usa per contrastare la crescente influenza globale della Cina. Singapore e Vietnam sono due partner fondamentali per gli Usa nella regione, in virtù della loro posizione strategica e delle dimensioni delle loro economie. (segue) (Nys)