Asean: accelera la transizione verso le energie rinnovabili

- I Paesi del Sud-est asiatico, fortemente dipendenti di combustibili fossili, stanno accelerando la transizione da Petrolio, carbone e altre fonti energetiche altamente inquinanti per tenere il passo della corsa globale alla decarbonizzazione. L'utility di Stato dell'Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, ha assunto l'impegno pubblico ad abbandonare del tutto il carbone entro quattro decenni, operando una piena transizione a fonti rinnovabili della corrispondente capacità di generazione tra il 2025e il 2060. Il carbone è un pilastro economico per l'Indonesia e per altre economie emergenti della regione. L'Indonesia, in particolare, attinge oggi il 48 per cento del suo fabbisogno energetico dal carbone, e questo fattore potrebbe contribuire a trattenere il Paese dall'assumere un obiettivo ufficiale di azzeramento delle emissioni nette di carbonio, al contrario di altri Stati della regione. La Thailandia è al lavoro ad un piano per la decarbonizzazione completa da presentare al summit Cop26 delle Nazioni Unite, il prossimo novembre. Secondo i media locali, l'Autorità per la generazione dell'energia thailandese ha congelato i piani per la realizzazione di due nuove centrali termoelettriche a carbone. (segue) (Fim)