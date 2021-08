Asean: accelera la transizione verso le energie rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro fattore della transizione energetica è l'evoluzione dell'industria dell'auto verso l'elettromobilità. Bangkok intende portare la produzione di auto elettriche al 30 per cento dell'output totale entro il 2030. Nel Vietnam il governo sta valutando incentivi fiscali agli acquirenti di auto elettriche, e il conglomerato Vingroup sta lavorando ad una propria linea di vetture elettriche. Diversi osservatori ritengono comunque che la regione faticherà a scrollarsi di dosso la dipendenza dal carbone: nel 2019 l'Agenzia internazionale per l'energia ha stimato che la domanda di carbone nella regione raddoppierà tra il 2018 e il 2040. Vietnam e Indonesia, assieme a Giappone, Cina e India, sono tra i cinque Paesi asiatici dove ha sede l'80 per cento dei nuovi progetti di centrali a carbone, e il 75 per cento della capacità di generazione dal carbone esistente, secondo un rapporto del think tank Carbon Tracker. (Fim)