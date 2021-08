Emirati: Ukmto, rilasciata la nave dirotta ieri al largo nel Golfo dell'Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave non identificata - probabilmente la Asphalt Princess - dirottata eri nel Golfo di Oman è stata rilasciata ed è attualmente al sicuro. È quanto riferito dal dipartimento per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto). "Gli occupanti hanno lasciato la nave. La nave è al sicuro. Incidente concluso", ha riferito l’Ukmto in una nota, emettendo anche una raccomandazione alle navi di "esercitare estrema cautela durante il transito in quest'area". Ieri pomeriggio l’Ukmto ha segnalato un potenziale dirottamento di una nave in corso a circa 60 miglia nautiche al largo del porto emiratino di Fujairah. Secondo i media britannici, la nave oggetto del dirottamente sarebbe la Asphalt Princess, la cui posizione corrisponderebbe a quella indicata dallo Ukmto. In base a quanto riferisce l’emittente “Sky News”, un gruppo di almeno nove uomini armati avrebbe abbordato la nave facendo irruzione a bordo. Secondo fonti del “The Times”, tra le ipotesi vi sarebbe il coinvolgimento non specificate “forze iraniane” o milizie collegate a Teheran. Tuttavia al momento non vi è alcuna conferma ufficiale, né dettagli accurati in merito alla situazione. (segue) (Rel)