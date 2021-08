© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 4 agosto, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 25mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3502m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: nuovo peggioramento del tempo, con cieli coperti e piogge deboli continue sulle Alpi. In pianura piemontese acquazzoni sparsi in mattinata, poi nel pomeriggio-sera anche dei temporali che potranno risultare localmente forti sui settori orientali a confine con la lombardia. In Liguria fenomeni in arrivo solo dalla tarda serata, mentre in giornata soltanto qualche piovasco fugace. Temperature in diminuzione ovunque, anche di diversi gradi in Valpadana. In Liguria mare mosso con Libeccio in intensificazione specie dalla sera. (Rpi)