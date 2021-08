Colombia: 4 mila sfollati fanno ritorno alle loro case sotto protezione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo gruppo delle 4 mila persone che a causa delle minacce dei gruppi armati avevano dovuto abbandonare due settimane fa le loro case nel dipartimento di Antioquia, in Colombia, ha potuto fare ritorno oggi al luogo di origine. Il governo, riporta il quotidiano "El Espectador", ha assicurato che è garantita la presenza delle forze di sicurezza a protezione della popolazione oggetto di attacchi da parte dei gruppi paramilitari che operano nella zona, così come quella degli aiuti umanitari predisposti dal governo. "Dopo l'ultima riunione realizzata le ultime 580 persone hanno deciso di tornare al loro territorio da dove non avrebbero mai dovuto andare via", ha affermato, il direttore dell'Unità del governo per le vittime di Antioquia, Wilson Cordoba. "Con questo siamo riusciti a far tornare tutte e 218 le famiglie delle frazioni di Georgia, Quebrada del Medio e El Rio", ha aggiunto Cordoba. (segue) (Vec)