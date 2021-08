Afghanistan: missione Onu chiede stop immediato ad avanzata talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite chiedono lo stop immediato dell'offensiva condotta dai talebani in Afghanistan, dove proseguono i combattimenti in aree urbane nel sud del Paese. Lo scrive la Missione di assistenza dell'Onu in Afghanistan (Unama), secondo cui i civili stanno pagando il prezzo più alto per le violenze. A New York il portavoce del Palazzo di vetro, Stephane Dujarric, ha dichiarato che in base alle ultime informazioni almeno 40 persone sono rimaste uccise e 118 ferite nelle ultime 24 ore a Lashkagah, capitale della provincia di Helmand. Altri cinque civili sono stati uccisi a Kandahar, con 42 feriti. "La Missione afferma che l'offensiva di terra dei talebani e gli attacchi aerei dell'Esercito nazionale afgano stanno causando i danni più gravi, e aggiunge che è profondamente preoccupata per gli attacchi indiscriminati contro strutture sanitarie e proprietà civili", ha aggiunto Dujarric. (Nys)