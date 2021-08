Brasile: governo lancia programma per portare acqua potabile nelle scuole del nord-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha lanciato il programma Acqua nelle scuole, che prevede la costruzione di 2 mila cisterne negli istituti scolastici nelle aree rurali e periferiche, soprattutto nella regione nord-orientale del Paese. L'obiettivo è di servire più di 100 mila studenti in circa 350 municipi della regione. Il programma comporterà un investimento di 60 milioni di real (9,8 miliardi di euro) e sarà realizzato in collaborazione con la Banca nazionale di sviluppo economico e sociale (Bndes) e la Fondazione Banco do Brasil. L'accordo di cooperazione tecnica è stato firmato durante una cerimonia presso il ministero della Cittadinanza alla presenza del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. (segue) (Brb)