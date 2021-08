Usa: Covid, Washington ha donato 110 milioni di dosi di vaccino a oltre 60 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha riferito ieri, 3 agosto, d'aver donato e spedito oltre 110 milioni di dosi di vaccino contro la Covid-19 a più di 60 Paesi del mondo. La Casa Bianca ha definito tale mobilitazione un "importante traguardo" che cementa il ruolo degli Usa come leader globali nel contrasto alla pandemia di Covid-19. "Secondo le Nazioni Unite, abbiamo donato più vaccini del totale degli altri 24 Paesi donatori, inclusi Cina e Russia", ha dichiarato il presidente Joe Biden, citando le altre due maggiori potenze globali nel campo della diplomazia vaccinale. Biden ha anche ribadito che il mondo assiste ad una corsa per il primato tra democrazia e autocrazie, e che le prime "guardano agli Stati Uniti" per la leadership su due fronti: il controllo della pandemia sul piano domestico e a livello globale. Tra i principali Paesi beneficiari delle donazioni di vaccini statunitensi figurano l'Indonesia, che ha ricevuto 8 milioni di dosi; Colombia e Filippine, che ne hanno ricevuto sei milioni ciascuna; il Vietnam, che ha ricevuto 5 milioni di dosi, e Taiwan, cui gli Stati Uniti ne hanno donate 2,5 milioni. L'amministrazione presidenziale Usa intende inviare mezzo miliardo di dosi del vaccino Pfizer a 100 Paesi a basso reddito a partire dalla fine di agosto. (Nys)