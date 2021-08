Corea del Sud-Asean: ministro Esteri Chung chiede sostegno per la pace inter-Coreana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri sudcoreano ha tenuto colloqui con le sue controparti dei dieci Paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) anche ieri, 3 agosto. Il ministro si è impegnato a nome di Seul ad intensificare la cooperazione regionale per far fronte alla pandemia di Covid-19. "Nella nostra lotta contro la Covid-19, nessun Paese sarà al sino a quando ogni Paese sarà al sicuro. Necessitiamo di una solidarietà e di una cooperazione globali più forti", ha detto il ministro nel corso dell'incontro, evidenziando anche i danni arrecati dalla pandemia sui fronti delle diseguaglianze e della stabilità globale. La ministeriale Corea del Sud-Asean che si è tenuta in videoconferenza nella mattinata di oggi ha inaugurato una settimana di colloqui online cui il ministro prenderà parte nei prossimi giorni, incluso l'incontro dell'Asean più Tre, l'East Asia Summit e il Forum regionale dell'Asean. (segue) (Git)