- "Sono chiamata la sindaca delle periferie, ho dedicato molte delle mie attività alle periferie. Su questo dobbiamo continuare. In alcune periferie "non c'era l'acqua o l'illuminazione pubblica" e "noi le abbiamo portate. Il lavoro sulle periferie deve essere intensificato".Lo ha detto la sindaca uscente del M5s Virginia Raggi in una intervista a Rete oro.(Rer)