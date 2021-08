Brasile: Bolsonaro annuncia aumento sostegno al reddito tra il 50 e il 100 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata il governo del Brasile ha presentato in parlamento una legge di riforma della Costituzione (Pec) che rende possibile l'erogazione di nuovo programma di sostegno economico in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. L'idea del governo è di integrare l'attuale bonus Covid, pagato dallo scorso anno in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus, con il Borsa famiglia (molto simile al reddito di cittadinanza), pagato alle famiglie più povere. Il programma potrebbe chiamarsi Ausilio Brasile. In particolare, secondo una prima proiezione fornita dal governo, l'intenzione è quella di aumentare il valore attualmente destinato ai beneficiari del Borsa famiglia, dai 192 real (32 euro), ai 300 o 400 real. (segue) (Brb)