Brasile: Bolsonaro annuncia aumento sostegno al reddito tra il 50 e il 100 per cento (3)

- Al momento il Bonus covid è stato prorogato fino a ottobre. Il governo aveva disposto il pagamento dei nuovi bonus Covid per il 2021 a partire dallo scorso 6 di aprile dopo che lo scorso 18 marzo Bolsonaro aveva firmato un decreto esecutivo ("medida provisoria") che creava il nuovo beneficio. Precedentemente il governo, a partire da maggio 2020, aveva disposto il pagamento di bonus del valore di 600 real (92 euro) per cinque mesi, prorogandolo in seguito fino alla fine dell'anno ma riducendone il valore a 300 real (46 euro) per renderlo più sostenibile per le casse federali. La seconda edizione del beneficio prevedeva inizialmente una copertura per soli 4 mesi. Il valore dell'assegno per il 2021 varia invece tra i 150 real (24 euro) e i 375 real (57 euro). In particolare beneficiano dell'assegno da 150 real le persone che vivono da sole, quello da 250 real (38 euro) i cittadini che compongono un nucleo familiare e quello da 375 i nuclei familiari con a capo una donna. (segue) (Brb)