Usa: Biden invita autorità locali a seguire esempio New York su obbligo vaccinale

- Altre città e altri Stati degli Usa dovrebbero seguire l’esempio di New York, che renderà obbligatorio il vaccino per lavoratori e clienti di attività al chiuso come ristoranti e palestre. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando oggi con i giornalisti alla Casa Bianca. Secondo Biden, anche le imprese private dovrebbero assumere simili misure. “Sarò dalla loro parte se lo fanno”, ha chiarito il presidente. Biden ha tuttavia aggiunto che non occorre l’istituzione di un passaporto vaccinale da parte degli Stati. Le comunità, ha spiegato, “devono incoraggiare le imprese e i ristoranti a dire: ‘Per entrare, dovete provare di essere vaccinati’”.(Nys)