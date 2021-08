Perù: ministro Bellido esclude dimissioni e nega legami con terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema di Lima ha ammesso nel frattempo un ricorso in cui si chiede l'annullamento della nomina di Bellido come presidente del Consiglio dei ministri del Perù proprio per i suoi presunti legami con il terrorismo. La richiesta, riferisce l'emittente "Rpp", riguarda anche il ministro del Lavoro, Iber Maraví Olarte. La domanda è stata inoltrata da un gruppo di quattro ufficiali in ritiro della Marina, secondo cui i ministri sono "persone legate o che si sono dimostrate favorevoli a persone e/o gruppi legati al terrorismo e/o a fazioni estremiste che sono oggetto di indagine e contro cui sono impegnate forze armate e polizia". In caso di rigetto della richiesta di annullamento dell'incarico, i ricorrenti chiedono che venga ordinato al personale di polizia e delle forze armate di non fornire ai ministri informazioni relative ad azioni o programmi di intelligence e indagini contro terrorismo e narcoterrorismo. (segue) (Abu)