Thailandia: Covid, nuovo record di 20mila contagi giornalieri (2)

- La scorsa settimana il Paese ha ricevuto una prima fornitura di 1,5 milioni di dosi del vaccino contro la Covid-19 prodotto da Pfizer. I vaccini sono stati donati dagli Stati Uniti a quel Paese asiatico, che affronta in queste settimane la sua peggiore ondata pandemica a causa della rapida propagazione della variante Delta. "Il nostro governo ha notato quanto rapidamente la variante Delta si stia diffondendo in questo Paese e le difficili condizioni in cui si trova ad operare il vostro personale sanitario", ha dichiarato l'incaricato d'affari dell'ambasciata Usa a Bangkok, Michael Heath, all'arrivo dei vaccini nel Paese. Gli Usa invieranno un'altro milione di dosi di vaccino nelle prossime settimane. (segue) (Fim)