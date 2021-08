Giustizia: Sarti (M5s), non è nostra riforma ma senza di noi sarebbe stato un disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è la nostra riforma ma, grazie all'impegno di tutti, abbiamo evitato il rischio concreto che migliaia di processi fossero dichiarati 'improcedibili'". Lo dichiara in una nota Giulia Sarti, componente M5s della commissione Giustizia alla Camera nonché relatrice del provvedimento. "A differenza delle altre forze politiche di maggioranza che si erano affrettate a dichiarare che la prima stesura messa a punto dalla ministra Marta Cartabia era perfetta e non bisognava cambiare una virgola - aggiunge la parlamentare -, noi ci siamo subito opposti. Abbiamo chiesto che venissero ascoltati in Parlamento autorevoli esponenti del mondo della Giustizia, abbiamo condiviso e raccolto le critiche e le forti preoccupazioni. Abbiamo lavorato con il presidente Giuseppe Conte per evitare che tanti processi potessero finire nel macero. Il nostro impegno non si fermerà qui perché il lavoro andrà avanti sui decreti delegati del governo che saranno sottoposti all'esame della commissione Giustizia. E soprattutto, il nostro lavoro andrà avanti per approvare la legge sull'ergastolo ostativo e quella di contrasto alle agromafie, tutelando e potenziando la nostra legislazione antimafia. Abbiamo dimostrato - conclude Sarti - che il Movimento non si sottrae al dialogo e alle battaglie che l'hanno sempre contraddistinto". (Com)