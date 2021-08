Usa: New York, Cuomo sotto indagine penale per molestie sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, il democratico Andrew Cuomo, è sotto indagine penale per presunte molestie sessuali. Lo ha reso noto la procura distrettuale della Contea di Albany, capitale dello Stato. La notizia giunge dopo la pubblicazione di un rapporto della procuratrice generale di New York, General Letitia James, che accusa il governatore di aver molestato sessualmente almeno undici donne, tra le quali sue ex collaboratrici. Cuomo, da parte sua, si è rifiutato di dimettersi e ha negato qualsiasi illecito invitando i cittadini ad attendere i risultati di un’inchiesta indipendente sul dossier. (segue) (Nys)