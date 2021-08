Usa-Indonesia: Blinken riceve ministra Retno, al via il dialogo strategico bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha annunciato anche la donazione di 4,5 milioni di dosi di vaccino all’Indonesia e ha fatto sapere che le parti stanno lavorando su altri dispositivi anti-Covid come farmaci e scorte di ossigeno. Retno, da parte sua, ha sottolineato che l’Indonesia è “impegnata a far progredire i rapporti bilaterali con gli Usa, dalla salute agli obiettivi di sviluppo sostenibile, dall’istruzione all’economia e oltre”. “Voglio anche esprimere il nostro grande apprezzamento per il sostegno concesso dagli Stati Uniti all’Indonesia durante la pandemia”, ha aggiunto la ministra ricordando anche “il forte partenariato” tra Washington e Asean. (Nys)