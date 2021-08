Usa: attacco in zona Pentagono, confermata l'uccisione di un agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente è rimasto ucciso oggi in uno scontro a fuoco scoppiato in una stazione metro e bus all'esterno del Pentagono, sede del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Lo ha confermato in conferenza stampa il capo dell'Agenzia per la forza di protezione del Pentagono, Woodrow Kusse, secondo cui un numero imprecisato di altre persone sono rimaste ferite e sull'episodio sta indagando il Federal Bureau of Investigation (Fbi). L'ufficiale ha precisato che il Pentagono è considerato "sicuro" e che le autorità non sono alla ricerca di alcun sospetto. (Nys)