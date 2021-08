Venezuela: Usa estendono a settembre 2022 il periodo per le richieste di asilo temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha esteso fino al 9 settembre del 2022 il periodo utile ai cittadini del Venezuela per richiedere per la prima volta lo Status di protezione temporanea (Tps), che garantisce a persone provenienti da Paesi colpiti da conflitti armati o disastri naturali la possibilità di vivere e lavorare negli Usa per un periodo limitato di tempo. Senza l’estensione, che dovrebbe essere ufficializzata nella giornata di domani, il periodo utile sarebbe scaduto il 5 settembre prossimo. Il provvedimento è destinato anche ai cittadini provenienti da Myanmar e Siria.(Vec)