Colombia: 4 mila sfollati fanno ritorno alle loro case sotto protezione del governo (2)

- Sono oltre 44 mila le persone in Colombia che sono state costrette a lasciare le loro abitazioni nel primo semestre dell'anno. È quanto si legge in un'informativa redatta dall'Ufficio Onu per gli aiuti umanitari (Ocha), secondo cui nel solo mese di giugno 3.052 persone sono state sfollate dai dipartimenti di Antioquia, Narino e Cauca, i più colpiti da sfollamenti di massa legati alla presenza di gruppi armati nell'area. "Il numero di sfollati nella prima metà del 2021 (44.647) ha già superato il numero totale di sfollati segnalati nel corso del 2020", si legge nel rapporto. Quanto alle emergenze naturali solo a giugno quattro dipartimenti hanno denunciato emergenze per disastri di origine naturale che hanno colpito almeno 43.909 persone, il 44 per cento del totale riportato in tutto il 2021. (Vec)