Brasile: Poste, ministro Comunicazione si pronuncia in favore della privatizzazione (3)

- Il testo autorizza il governo a trasformare la Società brasiliana di Poste e Telegrafi, di proprietà statale al 100 per cento, in una società a capitale misto, collegata al ministero delle Comunicazioni e denominata "Correios do Brasil Sa". Passo fondamentale per procedere alla successiva vendita. Inoltre, la legge prevede che l'attuale Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) diventi Agenzia nazionale delle telecomunicazioni e dei servizi postali, responsabile della regolamentazione di entrambi i settori "L'approvazione della proposta è essenziale affinché il governo possa rispettare il programma di vendita della società, la cui asta è prevista per marzo 2022", ha detto Mac Cordnello stesso trimestre, il governo vuole privatizzare Eletrobras, che ha già approvato il Congresso nazionale. (segue) (Brb)