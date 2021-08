Usa: scandalo molestie, Biden invita il governatore di New York Cuomo a dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato a dimettersi il governatore di New York, il democratico Andrew Cuomo, sotto indagine penale per presunte molestie sessuali. "Dovrebbe dimettersi", ha dichiarato Biden ai giornalisti alla Casa Bianca, facendo riferimento anche alla possibilità che la legislatura di Stato possa decidere di avviare una procedura di messa in stato d'accusa nei confronti del governatore italo-americano. Le parole del presidente giungono dopo la pubblicazione di un rapporto della procuratrice generale di New York, Letitia James, che accusa il governatore di aver molestato sessualmente almeno undici donne, tra le quali sue ex collaboratrici. Cuomo, da parte sua, si è rifiutato di dimettersi e ha negato qualsiasi illecito invitando i cittadini ad attendere i risultati di un’inchiesta indipendente sul dossier. (segue) (Nys)