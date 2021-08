© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo statuto è pietra miliare perché trasforma uno strumento organizzativo in identità. Lo ha detto il capo politico reggente del Movimento 5 stelle Vito Crimi, al termine del voto on line per l'approvazione del nuovo Statuto associativo M5s. Crimi ha poi sottolineato che durante le operazioni di voto sono stati registrato numerosi tentativi di attacchi hacker contro i server. (Rin)