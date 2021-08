Brasile: Bolsonaro annuncia aumento sostegno al reddito tra il 50 e il 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo sta considerando di aumentare tra il 50 e il 100 per cento il valore stabilito per la "Borsa famiglia", strumento di sostegno economico al reddito di cittadinanza. Attualmente il valore dell'assegno è di 192 real (32 euro) mensili. "Manteniamo ancora i bonus Covid con valore molto basso, ma stiamo facendo uno sforzo per studiare come dare un aumento di almeno il 50 per cento per la Borsa famiglia, arrivando in alcuni casi fino al 100 in media", ha affermato il presidente in un'intervista alla "Tv Asa Branca". (segue) (Brb)