Perù: ministro Bellido esclude dimissioni e nega legami con terrorismo

- Il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Guido Bellido, ha negato l'eventualità di sue dimissioni nonostante le pressioni dell'opposizione e ha minimizzato i suoi presunti legami con il terrorismo di Sendero Luminoso. "Non ci sono ragioni per dimettermi, il presidente (Pedro) Castillo ha vinto le elezioni ed è lui a designare le persone di sua fiducia", ha dichiarato Bellido in un'intervista rilasciata al portale "Sudaca". Il ministro ha quindi respinto l'accusa di apologia del terrorismo per la quale era stato denunciato in passato. "E' falso, ci siamo svincolati da molto tempo dalle organizzazioni terroriste, da Sendero Luminoso, l'Mrta o qualsiasi altra organizzazione", ha affermato. "Siamo militanti di un partito democratico, Perù Libre, che si inquadra nello Stato di diritto, si tratta di una campagna sporca", ha aggiunto Bellido. Il capo di gabinetto ha quindi spiegato la sua appartenenza nel passato a questi gruppi. "Quando uno è a scuola o all'università è diverso, con il tempo si prende coscienza e si matura politicamente ed ideologicamente", ha detto. (segue) (Abu)