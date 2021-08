Perù: ministro Bellido esclude dimissioni e nega legami con terrorismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto allestito da Castillo è entrato in carica lo scorso 28 luglio, dopo settimane di polemiche per presunte frodi al ballottaggio del 6 giugno. Il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri, un primus inter pares di un governo presidenziale, è stato affidato al 41enne Guido Bellido, deputato eletto ad aprile nelle fila di Perù Libre, di cui è segretario regionale nella sua Cusco, ma privo di esperienza politica di rilievo. Tra i più accesi critici della "svolta" moderata di Castillo, Bellido è finito nel mirino della magistratura per dichiarazioni non trasparenti su membri di Sendero luminoso, organizzazione armate di stampo maoista che ha tenuto sotto scacco il Paese per anni. Grande attenzione è andata poi al ministro degli Esteri, il sociologo Héctor Béjar, 86 anni, con un passato da guerrigliero formatosi nella Cuba rivoluzionaria di Fidel Castro ed Ernesto "Che" Guevara. (segue) (Abu)