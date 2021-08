Giustizia: due deputati del M5s votano contro riforma processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono due i deputati del Movimento cinque stelle, Luca Frusone e Giovanni Vianello, che hanno votato no al disegno di legge riguardante la delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Dal canto suo, la deputata sempre del M5s Angela Masi si è astenuta. Sedici esponenti pentastellati non hanno preso parte alla votazione, in prima lettura, del provvedimento. In 14, poi, erano in missione. È quanto emerge dai tabulati del voto a Montecitorio. (Rin)