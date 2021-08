Cultura: muore a Latina lo scrittore Antonio Pennacchi, cordoglio della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è spento a 71 anni, probabilmente stroncato da un infarto, lo scrittore Antonio Pennacchi. Celebre per il romanzo "Canale Mussolini" con cui nel 2010 vinse il Premio Strega e per "Il Fasciocomunista", libro del 2003 da cui è stato successivamente tratto il film "Mio fratello è figlio unico". Figlio di un operaio umbro e di una colona veneta, a sua volta ex operaio, Antonio Pennacchi è stato impegnato socialmente e polticamente fin da giovane. Sindacalista nella Cgil durante il lavoro in fabbrica, si è speso negli ultimi anni sui temi della salvaguardia dell'ambiente nel suo territorio: l'agropontino. Il romanzo "Canale Mussolini", edito da Mondadori nel 2010 (parte prima) e nel 2015 (parte seconda), trae il nome dal Canale della Acque Alte, chiamato appunto Canale Mussolini dai cittadini del territorio al tempo del fascismo. È stato definito da Pennacchi "l'opera per la quale sono venuto al mondo" e oltre al premio Strega ha vinto numerosi altri riconoscimenti. Tra i primi a esprimere cordoglio per la sua scomparsa il sindaco di Latina, città in cui lo scrittore è nato ed è morto oggi. "Apprendo con grande tristezza dell’improvvisa scomparsa dello scrittore Antonio Pennacchi che ci lascia all’età di 71 anni. Una enorme perdita non solo per la città di Latina ma per tutto il Paese" - ha affermato il sindaco Damiano Coletta in una nota -. I suoi racconti hanno reso il nostro territorio un luogo letterario, dalla fondazione ai giorni nostri. È una vera e propria icona di Latina. Pennacchi appartiene al patrimonio della città e tutti i latinensi oggi gliene rendono giustamente merito. Porgo le più sentite condoglianze alla sua famiglia a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Latina". (Rer)