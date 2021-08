Brasile: Poste, ministro Comunicazione si pronuncia in favore della privatizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha difeso il progetto di privatizzazione della compagnia statale Società brasiliana di Poste e Telegrafi (Correios) nel corso di un discorso alla rete radiotelevisiva "TvBrasil" in occasione della ripresa dei lavori da parte del parlamento dopo le ferie invernali di luglio. Nel suo intervento il ministro ha affermato che è necessario rafforzare l'azienda statale per garantire l'universalizzazione dei servizi postali. "Con la privatizzazione Correios potrà crescere, competere, generare più posti di lavoro, sviluppare nuove tecnologie, acquisire maggiore efficienza, agilità e puntualità. Solo così Correios potrà mantenere l'universalizzazione dei servizi postali, che significa essere presenti in tutti gli angoli del paese", ha detto. (segue) (Brb)