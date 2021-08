Brasile: Poste, ministro Comunicazione si pronuncia in favore della privatizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge, presentato dal governo in febbraio, è già in agenda in parlamento dove l'iter di approvazione sarà avviato nella Camera dei deputati dove ne è stata sancita la priorità. Il ministero dell'Economia del Brasile ha già deciso che la compagnia statale Società brasiliana di Poste e Telegrafi (Correios) sarà venduta al 100 per cento attraverso un'asta "tradizionale". "Quello che si intende fare è vendere il controllo della società nella sua totalità, nel formato di un'asta tradizionale, con l'apertura delle buste", ha dichiarato nel corso di una intervista con il quotidiano "O Globo" il sottosegretario alle privatizzazioni e disinvestimenti del ministero, Diogo Mac Cord. (segue) (Brb)