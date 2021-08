Cultura: Casa (M5s) su Pennacchi, se ne va uomo ironico e sagace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, afferma in merito alla scomparsa di Antonio Pennacchi: "Se ne va un uomo dall'intelligenza brillante, ironico, sagace, capace di trasformare in cultura la propria innata conflittualità. I libri di Pennacchi - continua la parlamentare in una nota - hanno restituito la storia di più generazioni e hanno raccontato l'amore per una terra, quella della provincia di Latina e dell'Agro Pontino, che è uno degli angoli più belli d'Italia. Di Pennacchi, oltre che gli importanti romanzi, rimarrà tutta l'attività pubblicistica, in particolare i tanti e incisivi contributi a Limes, rivista italiana di geopolitica: saggi che sono diventati brillanti pamphlet ('Le iene del Circeo') e persino spettacoli teatrali ('L'autobus di Stalin'). Mancherà moltissimo il suo contributo al dibattito culturale e politico". (Com)