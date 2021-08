Usa: New York, Cuomo sotto indagine penale per molestie sessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora il governatore non ha neanche escluso di voler andare avanti con la candidatura per la rielezione nel 2022. Stando al rapporto, curato dagli investigatori Joon Kim e Anne Clark e basato su 74 mila elementi di prova e sulle testimonianze di 179 persone, Cuomo avrebbe “baciato, abbracciato e palpeggiato” le donne in una maniera considerata “inappropriata e non consensuale”, comportamenti giudicati dalle vittime “profondamente umilianti o offensivi”. Il governatore e il suo staff avrebbero inoltre costituito un ambiente di lavoro “tossico” nel quale erano ammesse le molestie sessuali. Una delle vittime, dopo aver reso pubblica la sua storia, sarebbe stata vittima di un’azione ritorsiva. (segue) (Nys)