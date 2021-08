Usa: New York, Cuomo sotto indagine penale per molestie sessuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’indagine ha rivelato una condotta che corrode alla base il senso del nostro governo di Stato e che fa luce su un’ingiustizia che può manifestarsi ai più alti livelli pubblici. Nulla di tutto questo sarebbe venuto alla luce se non fosse stato per le eroiche donne che si sono fatte avanti”, si legge nel rapporto. Cuomo ha risposto in un video-messaggio, affermando che i fatti “sono molto diversi da come sono stati raccontati” e negando di aver mai toccato nessuno in maniera inappropriata. (Nys)